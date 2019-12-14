В драматическом театре собрались те, кто решил послушать Пушкина и посмотреть на Дюжева, в общем, попасть в Космос - это имя персонажа культового фильма «Бригада». Игра в сериале про лихие 90-е было началом звездной карьеры Дмитрия.
От телевизионного бандита до театрального Пушкина - практически один шаг. Известный российский актер Дмитрий Дюжев читал главы из романа «Евгений Онегин».
Шедевр Александра Сергеевича не утратил своей популярности и по-прежнему любим миллионами. Дюжеву удалось вместе со зрителями заново осмыслить «энциклопедию русской жизни».
В спектакле звучала музыка выдающего советского композитора Сергея Прокофьева.
спектакле звучала музыка ВЫДАЮЩЕГО советского композитора Сергея Прокофьева.
Что выдаёт Прокофьев? Симфонии?