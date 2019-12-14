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Культура | В Пензе Дмитрий Дюжев прочитал главы из романа «Евгений Онегин»

14.12.2019|17:56
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В драматическом театре собрались те, кто решил послушать Пушкина и посмотреть на Дюжева, в общем, попасть в Космос - это имя персонажа культового фильма «Бригада». Игра в сериале про лихие 90-е было началом звездной карьеры Дмитрия.

От телевизионного бандита до театрального Пушкина - практически один шаг. Известный российский актер Дмитрий Дюжев читал главы из романа «Евгений Онегин».

Шедевр Александра Сергеевича не утратил своей популярности и по-прежнему любим миллионами. Дюжеву удалось вместе со зрителями заново осмыслить «энциклопедию русской жизни».

В спектакле звучала музыка выдающего советского композитора Сергея Прокофьева.

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Гость|14.12.2019 18:39|

спектакле звучала музыка ВЫДАЮЩЕГО советского композитора Сергея Прокофьева.

Что выдаёт Прокофьев? Симфонии?

Гость|14.12.2019 18:48|

Вообще не нужно было никому ходить,. Меньше "звезданутый" выпендриваться в аэропортах будет. Люди помнят всё...

Гость|14.12.2019 19:09|

Меньше "звезданутый" выпендриваться в аэропортах будет. Люди помнят всё.

"Плебеи" это помнят, в самом худшем смысле этого слова. Которые и Онегина то не читали. А в аэропорту Дюжев абсолютно верно себя повел. Если оплатили "эконом", не надо завидовать и мешать тем, кто имеет преференции от того, что оплатил "бизнес". В ряде аэропортов, это и отдельная очередь на регистрацию и посадку.

Гость|14.12.2019 19:36|

Изначально Дюжев был прав, но в итоге пронёс какую-то самовлюблённую дичь. Умудрился человек на ровном месте сам себе на голову насрать.

Гость|14.12.2019 19:37|

Гость писал(a):

Плебеи" это помнят
А гомосеки всё прощают?

Гость|14.12.2019 19:42|

Изначально Дюжев был прав, но в итоге пронёс какую-то самовлюблённую дичь.

Все правильно сказал, кто чего достоин. Понятно, что возмущен был.

Гость|14.12.2019 19:44|

 А гомосеки всё прощают?

Ну это тебе виднее..

Гость|14.12.2019 19:45|

а вы в курcе чтo влacти на дaнный мoмeнт мaccoво устанавливают кaмeры на всех дорогах cтраны что бы выбивaть дeньгу штрафaми. Но есть возможноcть обойти cистeму, я сам проверил и все oпиcaл, вот почитaйтe еcли не хотитe быть дурaком и платить за любоe нарушениe ---- http://netcam.2sms.ru

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