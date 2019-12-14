14.12.2019 | 17:56

В драматическом театре собрались те, кто решил послушать Пушкина и посмотреть на Дюжева, в общем, попасть в Космос - это имя персонажа культового фильма «Бригада». Игра в сериале про лихие 90-е было началом звездной карьеры Дмитрия.

От телевизионного бандита до театрального Пушкина - практически один шаг. Известный российский актер Дмитрий Дюжев читал главы из романа «Евгений Онегин».

Шедевр Александра Сергеевича не утратил своей популярности и по-прежнему любим миллионами. Дюжеву удалось вместе со зрителями заново осмыслить «энциклопедию русской жизни».

В спектакле звучала музыка выдающего советского композитора Сергея Прокофьева.