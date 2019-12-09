09.12.2019 | 09:39

В понедельник, 9 декабря, артисты Пензенского драматического театра отправятся в Ульяновск, на международный фестиваль «История государства Российского. Отечество и судьбы», который проходит с 5 по 12 декабря.

Программа посвящена значительным событиям и выдающимся личностям российской истории, также в нее входят постановки по русской классической литературе. Зрители увидят спектакли по произведениям Александра Пушкина, Николая Гоголя, Ивана Гончарова, Александра Островского, Льва Толстого, Виктора Астафьева, Гузели Яхиной, Олега Богаева и др.

Пензенцы представят публике постановку московского режиссера Ансара Халилуллина «В зале есть врач?» по пьесе Елизаветы Трусевич.

«Это фантастическая история о писателях, о врачах и о тех, кому удавалось счастливо совмещать эти две профессии. В пространстве пьесы удивительным образом сталкиваются три знаковые фигуры русской литературы - Александр Пушкин, Антон Чехов и Михаил Булгаков», - сообщили в драмтеатре.

Пензенские артисты уже дважды участвовали в этом фестивале со спектаклями по пьесам Ольги Михайловой: в 2014 году они показали «Историю одного преступления», посвященную личности Петра Столыпина, в 2016-м - «Путь левой руки» о бабушке Лермонтова Елизавете Арсеньевой.