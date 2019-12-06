06.12.2019 | 17:59

В жизни он Павел Шнейдерман, а на сцене - Иван Иванович Королев, хозяин умной собачки Сони, в честь которой и названа постановка по одноименной повести Андрея Усачева. Создана она участниками студий «ДАР» и «Точка зрения». Во время подготовки к спектаклю у некоторых актеров были определенные сложности.

«Сориентироваться в пространстве, чтобы не налететь на какие-то предметы мебели, чтобы правильно вписаться, уходя за кулисы. Собственно, смысл работы в этом и заключается - почувствовать пространство, чтобы запомнить направление, куда ты идешь», - рассказал актер Павел Шнейдерман.

Уникальность спектакля заключается в том, что он инклюзивный - в нем на одной сцене играют как обычные дети, так и актеры с нарушениями зрения. Кроме того, впервые в Пензе постановка сопровождается тифлокомментированием.

«Это возможность незрячим зрителям создать в своем воображении картинку происходящего на сцене», - пояснила режиссер спектакля Дарья Битюцкая.

Показ спектакля «Собачка Соня» в историческом здании Лермонтовской библиотеки состоялся в рамках всероссийской акции «Эстафета доброты».