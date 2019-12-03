03.12.2019 | 10:08

В пятницу, 6 декабря, в киноконцертном зале «Пенза» на Юбилейной площади откроется III Международный фестиваль народных художественных промыслов и ремесел «Пенза - сердце мастерства».

Более 200 умельцев-одиночек, артелей и ремесленных мастерских выставят свои изделия в Пензе, смогут обменяться опытом и установить сотрудничество.

Участников фестиваля ждут конкурсы мастерства по различным направлениям: керамика, роспись по дереву, игрушка, изделия из бересты, лозы, дерева и другим, а также на лучшую экспозицию. Гости смогут принять участие в мастер-классах по созданию изделий на гончарном круге, вышивке, скрапбукингу, вязанию зимних аксессуаров, созданию новогодних сувениров в различных техниках.

«Фестиваль будет проходить 6 декабря с 12:00 до 18:00, 7 декабря с 10:00 до 18:00, 8 декабря с 10:00 до 16:00. Торжественное открытие состоится 6 декабря в 12:00. Подведение итогов и церемония закрытия запланирована на 18:00 7 декабря в большом зале филармонии», - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области.