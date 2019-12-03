Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|3 дек 2019|11:27
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Облачно |
  71.23  |  $  64.33

Культура | Стало известно расписание фестиваля «Пенза - сердце мастерства»

03.12.2019|10:08
Печать

В пятницу, 6 декабря, в киноконцертном зале «Пенза» на Юбилейной площади откроется III Международный фестиваль народных художественных промыслов и ремесел «Пенза - сердце мастерства».

Более 200 умельцев-одиночек, артелей и ремесленных мастерских выставят свои изделия в Пензе, смогут обменяться опытом и установить сотрудничество.

Участников фестиваля ждут конкурсы мастерства по различным направлениям: керамика, роспись по дереву, игрушка, изделия из бересты, лозы, дерева и другим, а также на лучшую экспозицию. Гости смогут принять участие в мастер-классах по созданию изделий на гончарном круге, вышивке, скрапбукингу, вязанию зимних аксессуаров, созданию новогодних сувениров в различных техниках.

«Фестиваль будет проходить 6 декабря с 12:00 до 18:00, 7 декабря с 10:00 до 18:00, 8 декабря с 10:00 до 16:00. Торжественное открытие состоится 6 декабря в 12:00. Подведение итогов и церемония закрытия запланирована на 18:00 7 декабря в большом зале филармонии», - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость|03.12.2019 11:01|

Ну, за Пензу - мастерства по 50 вздрогнули!

Гость|03.12.2019 11:05|

Ребят, ну первое фото уж выкладывать-как-то вообще прям...

И "мастера-одиночки" - это зачет.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!