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Культура | В Пензе в третий раз пройдет фестиваль народных промыслов

14.11.2019|15:18
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С 6 по 8 декабря в киноконцертном зале на Юбилейной площади областного центра пройдет III Международный фестиваль народных художественных промыслов и ремесел «Пенза - сердце мастерства».

На ярмарке народных промыслов свое искусство продемонстрируют умельцы в разных сферах прикладного искусства. На нем будут представлены керамика, роспись по дереву, игрушки, изделия из бересты, лозы, дерева и многое другое.

Среди мастеров пройдет конкурс на лучшую экспозицию. Мастера проведут обучение по гончарному делу, вышивке, скрапбукингу, созданию новогодних сувениров в различных техниках.

«В культурно-развлекательной программе фестиваля выступят лучшие коллективы области», - сообщили в пресс-службе правительства региона.

В декабре 2018 года на ярмарке народных промыслов в Пензе выставили свои товары около 200 умельцев со всей России - от Белгорода до Иркутска, от Кирова до Дагестана.

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Гость|14.11.2019 15:34|

попы будут?

Гость|14.11.2019 15:38|

опять дурачек объявился

Гость|14.11.2019 16:28|

Сбор чермета покажут?

Гость|14.11.2019 16:30|

penzainform.ru писал(a):

«Пенза - сердце мастерства»
Мастерства рассказывания сказок, распиливания бюджета на бордюрах и принятия дебелых решений?

Имя: Гость
Комментарий:

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