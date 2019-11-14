14.11.2019 | 15:18

С 6 по 8 декабря в киноконцертном зале на Юбилейной площади областного центра пройдет III Международный фестиваль народных художественных промыслов и ремесел «Пенза - сердце мастерства».

На ярмарке народных промыслов свое искусство продемонстрируют умельцы в разных сферах прикладного искусства. На нем будут представлены керамика, роспись по дереву, игрушки, изделия из бересты, лозы, дерева и многое другое.

Среди мастеров пройдет конкурс на лучшую экспозицию. Мастера проведут обучение по гончарному делу, вышивке, скрапбукингу, созданию новогодних сувениров в различных техниках.

«В культурно-развлекательной программе фестиваля выступят лучшие коллективы области», - сообщили в пресс-службе правительства региона.

В декабре 2018 года на ярмарке народных промыслов в Пензе выставили свои товары около 200 умельцев со всей России - от Белгорода до Иркутска, от Кирова до Дагестана.