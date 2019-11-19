19.11.2019 | 19:09

Артисты, музыканты, поэты, друзья, коллеги, студенты - все они поклонники таланта почетного работника культуры Татьяны Кузиной. Повод собраться в Литературном музее был особый - творческий вечер по случаю юбилея бывшего заместителя директора Пензенского художественного училища имени Савицкого. Пропустить такое мероприятие эти люди никак не могли.

«Я знаю Татьяну Алексеевну как преподавателя. Это удивительный, творческий, яркий человек, который внес свой вклад в воспитание молодежи, когда мы учились. И хотелось бы пожелать ей крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни», - отметила художник Зоя Волянская.

Свой творческий вечер Татьяна Кузина посвятила друзьям и назвала «Мое призвание - люди». Именно в Литературном музее в рамках проекта «Вечера на Троицкой» она провела множество встреч с интересными людьми Пензы.

«Я не поэт и не художник, но во мне всегда живет желание творить, что-то делать. Я пишу стихи. В последнее время вышла моя духовно-поэтическая исповедь «Путь», сегодня я буду ее читать», - рассказала ветеран культуры.

Одной из своих главных целей в жизни Татьяна Кузина считает воспитание студентов. По мнению юбиляра, грамотный человек обязан знать культуру своего народа, изучать его историю.