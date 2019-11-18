18.11.2019 | 16:09

Мастера художественного слова заполонили малый зал драматического театра. Это финалисты межрегионального конкурса «Дыхание строк». На протяжении нескольких дней молодые люди и девушки читали любимые произведения.

В конкурсе участвовали исключительно студенты театральных отделений колледжей искусств из десяти городов страны. Члены жюри отобрали 28 лучших. В их числе оказалась и Ангелина Поляшова из Тулы.

«Интересно посмотреть на других людей, когда приезжаешь в ту же сферу, только в другой город. Уже интересно, так как менталитет другой, педагоги другие, учат по-другому», - поделилась девушка.

В двух номинациях - «Соло» и «Композиция» - определяли победителей. Лишь на церемонии награждения студенты узнавали, кто на каком месте оказался. Будущий режиссер Поляшова стала лауреатом первой степени.

А Гран-при «Дыхания строк» досталось местному студенту Роману Иваненко.