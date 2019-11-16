16.11.2019 | 17:56

В Москве танцоры народного ансамбля «Каблучок» серьезно понервничали - настолько сильной оказалась конкуренция. Но сдаваться они не привыкли и заняли сразу три первых места в разных номинациях конкурса русского народного танца имени Татьяны Устиновой.

«Всего было коллективов 50 из разных регионов: Сибирь, север России, Центральная Россия, - множество регионов и, конечно, Московская область и Москва», - рассказал художественный руководитель ансамбля «Каблучок» Павел Докин.

Пензу представлял еще один коллектив, но призовых мест он не получил. Воспитанники «Каблучка» заслужили дипломы в номинациях «Хоровод», «Русский сценический танец» и «Русский мужской танец».

Привезли награды и руководители «Каблучка» Павел и Оксана Докины. Их постановки были отмечены как лучшие работы балетмейстеров.

Юным танцорам жаль, что не сумели взять Гран-при, но в будущем они надеются побороться и за него.

«Мне, наверное, больше всего запомнилось то, как нас принимал зал, с какими эмоциями и восторгом нас встречали», - поделилась воспитанница ансамбля «Каблучок» Ксения Кречетова.

«Для меня самым волнительным было стоять на сцене в ожидании наград, в ожидании результатов конкурса, когда стоишь на сцене вместе с 50 коллективами, которые участвовали», - отметила воспитанница ансамбля «Каблучок» Анна Ятманкина.

«Мы долго ждали результатов и, когда узнали свой, были очень счастливы. Мы вопили на весь зал, потому что для нас этот конкурс был очень трудным», - пояснила воспитанница ансамбля «Каблучок» Альбина Багдарова.

Весной 2020 года полюбоваться мастерством танцоров смогут и пензенцы. «Каблучок» покажет большой концерт, посвященный 45-летию коллектива.