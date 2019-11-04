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Культура | В Пензе пары закружились в вальсе на фестивале «Стиль осени»

04.11.2019|16:58
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В вихре ноябрьского вальса закружились элегантные пары. Их объединил традиционный фестиваль спортивных бальных танцев «Стиль осени». За медали боролись участники из Саратова, Саранска, Заречного и Пензы. У каждого свой секрет победы.

«Есть хорошее настроение, улыбка - это главное. Тренируемся, стараемся, чтобы получилось», - поделились участники соревнований Илья Буря и София Лексина.

Соревнования проводили по латиноамериканской и европейской программам. Зажигательная самба, нежный вальс, романтичное танго - важно передать характер композиции. Оценивался буквально каждый вздох.

«Начиная от самого главного критерия - это музыкальность (чтобы пара танцевала в музыку) - и заканчивая партнерством, дизайном - имеется в виду композиция, удачное исполнение фигур, линий. То есть на самом деле большое количество критериев, но основной - музыкальность», - рассказал главный судья соревнований Евгений Байков.

Всего в фестивале приняли участие более 150 человек.

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