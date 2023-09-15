В Пензе состоится фестиваль казачьей культуры «Сурская застава»

15.09.2023 | 12:21

В Пензе в субботу, 16 сентября, пройдет VI межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Сурская застава». Он проводится в регионе раз в два года.

Праздник начнется в 13:00 на Юбилейной площади марафоном «Песня казачья - чтоб ни конца, ни краю!».

«Участие примут 19 коллективов, в репертуар которых включены произведения различных жанров казачьего народного искусства», - сообщили в Министерстве культуры и туризма Пензенской области.

В то же время на площади будет работать ярмарка декоративно-прикладного искусства, фотозона, выставка-продажа сувениров. Так же гости смогут покататься на лошадях и увидеть показательные выступления Пензенского отделения Федерации рубки шашкой «Казарла».

В 17:00 зрителей соберут в большом зале филармонии на гала-концерте фестиваля «Пенза - край казачий!». Специальным гостем станет ансамбль из Ставрополя «Казачий пикет». Кроме того, выступит местный ансамбль песни и танца «Казачья застава».