На фестивале «Вастома» в Шемышейке выступит арт-фолк-группа «Морденс»

29.08.2023 | 13:41

Во вторую субботу сентября, 9-го числа, на набережной реки Узы в рабочем поселке Шемышейка состоится V Межрегиональный фестиваль мордовской культуры «Вастома» («Встреча»).

С 10:00 гостей ждут «Мордовское подворье», мастер-классы по приготовлению национальных блюд, игры. Организуют также фотовыставку «Мордва Пензенской области» и пленэр «Мордовские зарисовки».

На празднике пройдут выставки книжной и сувенирной продукции, ярмарки изделий народных умельцев и сельхозпродукции, предусмотрены фотозоны и игровые площадки. Для детей и взрослых распахнет свои двери библиомобиль.

В 11:00 фестиваль откроется парадом фольклорных и хореографических коллективов из

Пензы, Кузнецка, Заречного и 15 районов Пензенской области.

На 11:40 запланировано начало концерта с участием ансамблей и солистов из Саратовской и Ульяновской областей, Республики Мордовия. Он продлится до 15:00.

В 18:00 начнется этно-дискотека, на которой выступит арт-фолк-группа «Морденс» из Саранска.

«Добраться до места проведения можно личным автотранспортом или рейсовым автобусом Пенза - Шемышейка», - уточнили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области.