Гостей села Даньшино ждет дефиле этно-костюмов и ретро-дискотека

23.08.2023 | 12:25

В субботу, 26 августа, мордовское село Даньшино Белинского района с 12:00 будет встречать гостей и участников традиционного этно-арт-шоу - V Всероссийского показа высокой мордовской моды «ДаншиноFashion-2023».

Гостей порадует ставшая уже традиционной для праздников выставка известного фотохудожника Бориса Тишулина «Даньшино - территория возрождения». Хлебосольные «даньшинские бабушки» угостят традиционной выпечкой, холодным мордовским квасом, блюдами национальной кухни.

Впервые на празднике пройдет ярмарка сладостей от пензенских кондитеров.

После официального открытия, которое состоится в 15:30, в течение часа на главной сцене будет выступать ансамбль народной песни «Воронежские девчата». Коллектив был создан в апреле 1966 года в Воронежской филармонии. Сильные и красивые голоса, сценичность, колоритная манера исполнения быстро покорили широкую публику.

В 17:00 начнется главное событие вечера - дефиле этно-костюмов, представляющих разные регионы России. Будут продемонстрированы коллекции из Пензенской, Саратовской, Воронежской областей, Нижнего Новгорода и Республики Мордовии. Свои работы впервые покажет национально-культурная автономия немцев Саратовской области.

Один из постоянных и неизменно ярких участников показа - этно-арт-театр Varma из Саранска. Varma - обладатель Гран-при, дипломант, лауреат международных фестивалей и конкурсов России и зарубежья. Над композициями трудились режиссеры, модельеры, визажисты, хореографы, вокалисты. При их создании авторы опирались на археологические, этнографические, мифологические материалы. Зрители увидят уникальные коллекции костюмов в стилях этно, гранж, de la Fantasy, pret-a-porter, haute couture в авторской сценической интерпретации.

С 19:00 до 20:00 программа завершится выступлением пензенской фолк-группы «Капсайд», чье творчество объединяет элементы народной музыки и рока, и дискотекой в стиле ретро.