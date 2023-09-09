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Культура

В Пензенской области в пятый раз прошел фестиваль «Вастома»

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В субботу, 9 сентября, в Шемышейке прошел V Межрегиональный фестиваль мордовской культуры «Вастома» («Встреча»).

В этом году он посвящен 20-летию образования общественной организации «Региональная мордовская национально-культурная автономия Пензенской области».

Гостей и участников праздника приветствовал губернатор Олег Мельниченко. Он подчеркнул, что Шемышейский район по праву может считаться местом рождения мордовского народа.

«Мы находимся в том месте, где мордва возникала как этнос. Недалеко находится село Армиево, и между ним и Усть-Узой мордва формировалась как народ», - рассказал глава региона.

Он поблагодарил региональную культурную автономию за активную работу и назвал закономерным то, что 20-летие общественной организации празднуется в таком живописном месте.

«Как говорит наш президент Владимир Владимирович Путин, сила нашей страны – в многообразии народов, которые живут на ее территории. В Пензенской области изучение истории мордовского народа поставлено на прочную научную основу. Мы реализуем интересные проекты, в том числе пишем академическую историю Пензенского края. В ней впервые есть разделы, посвященные формированию мордовского народа. Поэтому очень важно сохранять и развивать эту культуру, чтобы она передавалась из поколения в поколение, а молодежь гордилась тем, что она насчитывает более тысячи лет», - завершил Олег Мельниченко свою речь.

Он вручил награды за добросовестный труд и большой вклад в развитие национальной культуры.

На празднике собрались гости из Пензы, Заречного, Кузнецка, 15 районов Сурского края и других регионов страны - Ульяновской и Саратовской областей, Республики Мордовия. Красно-белые костюмы, украшенные орнаментальными узорами, притягивали глаз, а слух радовали звуки песен на мордовском языке.

На набережной Узы на сотни метров растянулись ряды «Мордовского подворья», где выставили свои товары народные умельцы и местные фермеры: вязаные игрушки, деревянные сувениры в народном стиле, мед с шемышейских лугов и многое другое.

Все желающие могли запечатлеть себя в фотозонах, в том числе в аутентичном мордовском уголке с березовым плетнем, самоткаными ковриками, керамической посудой и корзинами из ивовых прутьев, наполненных осенними плодами. Гости приняли участие в мастер-классах и народных играх, отведали национальные блюда.

На сцену одни за другими выходили солисты и коллективы, исполнявшие композиции и народные песни на языках мокши и эрзя. Гвоздем программы стала этно-дискотека с выступлением арт-фолк-группы «Морденс» из Саранска.

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