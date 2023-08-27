В Пензенском районе прошел фестиваль «Золотаревское городище»

27.08.2023 | 17:24

В воскресенье, 27 августа, в Пензенском районе в 12-й раз состоялся историко-культурный фестиваль «Золотаревское городище - перекресток цивилизаций». Его посетил губернатор Олег Мельниченко.

Приветствуя гостей праздника, глава региона вспомнил, как зародился фестиваль.

«Мы на территории области имели такой уникальный памятник, который тяжело с чем-то сравнить по количеству артефактов, которые в нем находятся, но о нем никто не знает. Появилась идея создать фестиваль, а дальше буквально на коленке набросали концепцию, как этот фестиваль должен выглядеть и развиваться», - рассказал Олег Мельниченко.

Он выразил уверенность, что, когда на территории Золотаревского городища создадут музей-заповедник (работа в этом направлении активно ведется), мероприятие станет не просто всероссийским, но и международным.

«Этот фестиваль интересен не только большому количеству людей, которые любят историю своего края и страны. Мне кажется, это такое опорное мероприятие для самого поселка Золотаревка. Он стал центром историко-туристического кластера, и это дает вторую жизнь. О Золотаревском городище знают по всей стране, а дальше уже будут знать по всему миру», - отметил глава региона.

Он добавил, что с каждым годом фестиваль становится все лучше, сцена, декорации совершенствуются.

Главным событием мероприятия стало шоу «Битва Золотаревского городища. 1223 год». Вместе с губернатором его увидели сотни жителей области, пришедшие на праздник. Также гости побывали на площадке «Территория живой истории», где проходил турнир по историческому фехтованию с показательными боями, посетили выставку средневекового оружия и доспехов.

В числе событий фестиваля были квест, концертная программа, викторины, игры. Участники мероприятия могли осмотреть экспозицию археологических находок, ярмарку, побывать на экскурсии по выставочному залу «Золотаревское городище».

Помимо фестиваля, губернатор Олег Мельниченко посетил детский сад поселка Золотаревка и школу, в которых недавно прошел капитальный ремонт, и оценил благоустройство площадки перед досуговым центром.

«Предстоит еще много сделать, ведь Золотаревка - важный элемент туристического кластера. Важно не только городище, но и тот населенный пункт, к которому это городище примыкает. Поэтому Золотаревка для нас опорный пункт в части развития внутреннего туризма», - подчеркнул губернатор.