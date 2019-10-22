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Культура | ТЮЗ представил пензенцам «Маленькие трагедии» А. С. Пушкина

22.10.2019|14:20
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Впервые за всю историю пензенского ТЮЗа в создании спектакля участвовала приглашенная столичная группа специалистов. Она поставила на сцене «Маленькие трагедии» великого классика. Режиссер - актер Максим Лакомкин.

«Я бы не стал говорить, что это слишком уж современно. Просто Пушкин современен. Мы попытались сделать все свежо, страстно, темпераментно, наполнить энергетикой молодости - у нас занята почти вся молодая часть труппы», - рассказал он.

Постановщики постарались продумать все до мельчайших деталей. Мастер спорта по фехтованию Виктор Мазуренко отвечал за сценические бои, а его брат-близнец Олег создал наряды артистов и декорации. Репетиции спектакля продолжались два месяца.

«Бои у нас не просто вставки, а, считай, основная часть спектакля. Сделаны не костюмы и декорации, а образы. Если хорошо смотреть, видно не актеров в костюмах, а образы, которые создал Александр Сергеевич Пушкин в каждой «маленькой трагедии», - пояснили участники постановочной группы.

На премьеру собрался полный зал зрителей. Авторы спектакля тоже следили за своим детищем. Вскоре они уедут, а постановка продолжит радовать пензенцев уже в ноябре.

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