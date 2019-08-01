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Культура | В Пензе показали «Долгий путь слонов» Гаспаре Дори

01.08.2019|16:26
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Неформальный пензенский «Театр на обочине» замахнулся на модного итальянца Гаспаре Дори. Этого автора понять сложно, а уж тем более поставить и сыграть.

«Это очень известный в Европе драматург, в России, к сожалению, он идет только у нас, но он много идет в русскоязычных театрах за пределами России. Спектакль называется «Долгий путь слонов», это такая экзистенциальная европейская пьеса, очень интересная, немного фантастическая, о взаимоотношениях между людьми в зоне принудительной коммуникации», - рассказала художественный руководитель «Театра на обочине» Марина Ливинская.

Театр на обочине ставит не только пьесы необычных современных деятелей. Порой этих молодых актеров заносит в античность.

«Вот мы выиграли грант Союза театральных деятелей Российской Федерации, и мы будем ставить Аристофана, это будет древнегреческая комедия», - сообщила Марина Ливинская.

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