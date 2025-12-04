В Пензе будут судить пенсионера, сбившего велосипедиста на Бугровке

В Пензе накажут 70-летнего водителя, сбившего велосипедиста на Бугровке. Пострадавший скончался в больнице.
ДТП случилось днем 4 июля на перекрестке равнозначных дорог - ул. Красноармейской и Средней.
Пенсионер ехал за рулем ВАЗ-2103 и сбил 48-летнего велосипедиста. Того госпитализировали с травмами, но спасти не смогли.
«В ходе предварительного следствия водитель вину признал», - сообщили в областной прокуратуре. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.
6 октября на улице Элеваторной в поселке Беково водитель «Нивы-Шевроле» наехал на 52-летнюю велосипедистку. От полученных травм женщина скончалась на месте. 29 августа на дороге Кузнецк - Неверкино ВАЗ-2115 сбил насмерть 61-летнего мужчину на велосипеде. 7 августа на дорогах Пензенской области погибли 2 велосипедиста: 59-летний мужчина в Каменском районе и 62-летняя женщина в Нижнеломовском.
Новости по теме
- В Пензе 10 новых граждан России отправили в военкомат
- В Кузнецком районе столкнулись три автомобиля
- ДТП с 5 погибшими под Кузнецком: дело передано в суд
- Появились новые кадры с места трагедии под Нижним Ломовом
- Не знавший о перекрытии ул. Измайлова водитель влетел в трубу
- Стал известен возраст погибших под Нижним Ломовом водителей
- В ДТП под Нижним Ломовом погибли три человека
- Молодой водитель пострадал в ДТП с лосем в Лопатинском районе
- В Никольске женщина погибла, попав под колеса двух машин
- На выезде из Городища перевернулась «Лада-Ларгус»
Последние новости
- Военнослужащий из пункта отбора украл у контрактника 821 185 рублей
- 37-летнему пензенцу грозит суд за экстремистские публикации
- Задержаны пензенские подростки, поджегшие религиозную книгу
- В Пензе 5 человек осуждены за незаконные денежные операции
- В Пензе сотрудника ОАО «РЖД» осудили за взятки
- Пензенец сыграл на синтезаторе и попал в полицию
- Вере Фейгиной продлили срок пребывания под домашним арестом
- В Пензе заместителя директора фирмы будут судить за травмы монтажника
- 23-летняя пензячка забыла ключ в замке квартирной двери и поплатилась
- В Нижнеломовском районе выстрелили в женщину, защищавшую сына
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!