В Пензе будут судить пенсионера, сбившего велосипедиста на Бугровке

04.12.2025 | 20:19

В Пензе накажут 70-летнего водителя, сбившего велосипедиста на Бугровке. Пострадавший скончался в больнице.

ДТП случилось днем 4 июля на перекрестке равнозначных дорог - ул. Красноармейской и Средней.

Пенсионер ехал за рулем ВАЗ-2103 и сбил 48-летнего велосипедиста. Того госпитализировали с травмами, но спасти не смогли.

«В ходе предварительного следствия водитель вину признал», - сообщили в областной прокуратуре. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.

6 октября на улице Элеваторной в поселке Беково водитель «Нивы-Шевроле» наехал на 52-летнюю велосипедистку. От полученных травм женщина скончалась на месте. 29 августа на дороге Кузнецк - Неверкино ВАЗ-2115 сбил насмерть 61-летнего мужчину на велосипеде. 7 августа на дорогах Пензенской области погибли 2 велосипедиста: 59-летний мужчина в Каменском районе и 62-летняя женщина в Нижнеломовском.