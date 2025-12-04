Криминал

Военнослужащий из пункта отбора украл у контрактника 821 185 рублей

В Пензенской области военнослужащего из пункта отбора на военную службу по контракту осудили за кражу денег со счета участника СВО.

Мужчина, осуществлявший сопровождение контрактников, ввел одного из них в заблуждение, попросив отдать на время банковскую карту для сохранности. Тот вручил военнослужащему карту вместе с паролем. Злоумышленник в дальнейшем снял с нее через банкомат в общей сумме 821 185 рублей.

Когда потерпевший прибыл к месту службы, он ожидал, что в части ему вернут карту, но ее там не оказалось. Мужчина обратился в банк и выяснил, что с его счета регулярно снимают деньги. Он позвонил военнослужащему из пункта отбора, и тот признался в краже. После этого контрактник связался со своей матерью, чтобы она обратилась в полицию.

Военнослужащий возместил причиненный ущерб, а также компенсировал потерпевшему моральный вред (выплатил 867 000 рулей).

«В качестве обстоятельств, отягчающих наказание, суд признал совершение преступления в период мобилизации, а также совершение преступления с использованием доверия, оказанного виновному в силу его служебного положения», - сообщили в Пензенском гарнизонном военном суде.

Мужчину приговорили к условному лишению свободы на срок 4 года с испытательным сроком 3 года.

