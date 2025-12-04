Военнослужащий из пункта отбора украл у контрактника 821 185 рублей

В Пензенской области военнослужащего из пункта отбора на военную службу по контракту осудили за кражу денег со счета участника СВО.
Мужчина, осуществлявший сопровождение контрактников, ввел одного из них в заблуждение, попросив отдать на время банковскую карту для сохранности. Тот вручил военнослужащему карту вместе с паролем. Злоумышленник в дальнейшем снял с нее через банкомат в общей сумме 821 185 рублей.
Когда потерпевший прибыл к месту службы, он ожидал, что в части ему вернут карту, но ее там не оказалось. Мужчина обратился в банк и выяснил, что с его счета регулярно снимают деньги. Он позвонил военнослужащему из пункта отбора, и тот признался в краже. После этого контрактник связался со своей матерью, чтобы она обратилась в полицию.
Военнослужащий возместил причиненный ущерб, а также компенсировал потерпевшему моральный вред (выплатил 867 000 рулей).
«В качестве обстоятельств, отягчающих наказание, суд признал совершение преступления в период мобилизации, а также совершение преступления с использованием доверия, оказанного виновному в силу его служебного положения», - сообщили в Пензенском гарнизонном военном суде.
Мужчину приговорили к условному лишению свободы на срок 4 года с испытательным сроком 3 года.
Новости по теме
- 37-летнему пензенцу грозит суд за экстремистские публикации
- В Спасске бухгалтеру заплатили за упавшие на голову обломки кирпичей
- В Пензе 5 человек осуждены за незаконные денежные операции
- В Пензе сотрудника ОАО «РЖД» осудили за взятки
- Ряд граждан освободят от обязательных работ
- Вере Фейгиной продлили срок пребывания под домашним арестом
- Пензенский пенсионер оплатил 213 поездок чужой картой
- 23-летняя пензячка забыла ключ в замке квартирной двери и поплатилась
- Пензенца наказали за финансирование общественного движения
- Жительнице Лунинского района заплатили за брак с участником СВО
Последние новости
- В Пензе будут судить пенсионера, сбившего велосипедиста на Бугровке
- 37-летнему пензенцу грозит суд за экстремистские публикации
- Задержаны пензенские подростки, поджегшие религиозную книгу
- В Пензе 5 человек осуждены за незаконные денежные операции
- В Пензе сотрудника ОАО «РЖД» осудили за взятки
- Пензенец сыграл на синтезаторе и попал в полицию
- Вере Фейгиной продлили срок пребывания под домашним арестом
- В Пензе заместителя директора фирмы будут судить за травмы монтажника
- 23-летняя пензячка забыла ключ в замке квартирной двери и поплатилась
- В Нижнеломовском районе выстрелили в женщину, защищавшую сына
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!