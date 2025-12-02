Криминал

В Пензе заместителя директора фирмы будут судить за травмы монтажника

Печать
Telegram

В Пензе завершили расследование уголовного дела о травмировании 48-летнего мужчины на стройке в Октябрьском районе.

Он работал на объекте монтажником. 21 декабря 2024 года мужчина упал с поворотной площадки крана с высоты не менее 2,9 м.

Специалист получил травмы, которые квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

В ЧП обвинили заместителя директора общества с ограниченной ответственностью. По версии следствия, он нарушил требования охраны труда и допустил монтажника до работ по установке башенного крана без защитной каски и страховочной привязи.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщили в региональном СУ СКР.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото СУ СКР
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети