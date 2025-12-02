В Пензе заместителя директора фирмы будут судить за травмы монтажника

02.12.2025 | 15:52

В Пензе завершили расследование уголовного дела о травмировании 48-летнего мужчины на стройке в Октябрьском районе.

Он работал на объекте монтажником. 21 декабря 2024 года мужчина упал с поворотной площадки крана с высоты не менее 2,9 м.

Специалист получил травмы, которые квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

В ЧП обвинили заместителя директора общества с ограниченной ответственностью. По версии следствия, он нарушил требования охраны труда и допустил монтажника до работ по установке башенного крана без защитной каски и страховочной привязи.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщили в региональном СУ СКР.