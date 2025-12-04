Криминал

Задержаны пензенские подростки, поджегшие религиозную книгу

В Пензенской области трое подростков выложили в Сеть видео с поджогом религиозной книги. На запись наткнулись сотрудники центра по противодействию экстремизму.

Полицейские в кратчайшие сроки установили личности злоумышленников. Ими оказались двое 15-летних школьников и студент колледжа.

Юношей и их законных представителей пригласили в отдел полиции для разбирательства.

«Взял зажигалку у знакомого товарища. Мы пошли на заброшку сжигать. Не обдумав последствия, пошел. Совершил огромную ошибку. Подобного не повторится никогда больше», - признался один из подозреваемых.

По его словам, видео они снимали для личного пользования.

«В связи с тем что учащиеся не достигли возраста уголовной ответственности, материалы переданы в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер реагирования», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ.

В отношении родителей подростков составили административные протоколы.

Источник — фото, видео УМВД
