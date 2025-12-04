Задержаны пензенские подростки, поджегшие религиозную книгу

В Пензенской области трое подростков выложили в Сеть видео с поджогом религиозной книги. На запись наткнулись сотрудники центра по противодействию экстремизму.
Полицейские в кратчайшие сроки установили личности злоумышленников. Ими оказались двое 15-летних школьников и студент колледжа.
Юношей и их законных представителей пригласили в отдел полиции для разбирательства.
«Взял зажигалку у знакомого товарища. Мы пошли на заброшку сжигать. Не обдумав последствия, пошел. Совершил огромную ошибку. Подобного не повторится никогда больше», - признался один из подозреваемых.
По его словам, видео они снимали для личного пользования.
«В связи с тем что учащиеся не достигли возраста уголовной ответственности, материалы переданы в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер реагирования», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ.
В отношении родителей подростков составили административные протоколы.
Новости по теме
- 37-летнему пензенцу грозит суд за экстремистские публикации
- Многодетная мать-одиночка попала под уголовное дело в России из-за обратного перевода
- Пензенец сыграл на синтезаторе и попал в полицию
- 23-летняя пензячка забыла ключ в замке квартирной двери и поплатилась
- В Нижнеломовском районе выстрелили в женщину, защищавшую сына
- Пензячка спрятала в ботинках 450000 рублей для мошенников
- В Роскомнадзоре рассказали о планах заблокировать Roblox
- Сердобчанин избил жену штыковой лопатой за чтение переписки
- В России 20 подростков скончались из-за опасного увлечения
- 38-летний пензенец переводил деньги экстремистской организации
Последние новости
- 37-летнему пензенцу грозит суд за экстремистские публикации
- В Пензе 5 человек осуждены за незаконные денежные операции
- В Пензе сотрудника ОАО «РЖД» осудили за взятки
- Пензенец сыграл на синтезаторе и попал в полицию
- Вере Фейгиной продлили срок пребывания под домашним арестом
- В Пензе заместителя директора фирмы будут судить за травмы монтажника
- 23-летняя пензячка забыла ключ в замке квартирной двери и поплатилась
- В Нижнеломовском районе выстрелили в женщину, защищавшую сына
- Пензенца наказали за финансирование общественного движения
- Жительнице Лунинского района заплатили за брак с участником СВО
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!