23-летняя пензячка забыла ключ в замке квартирной двери и поплатилась

В Пензе полицейские по горячим следам раскрыли квартирную кражу. Жертвой преступления стала 23-летняя жительница города.
Она отлучилась, а из ее квартиры похитили ноутбук и телевизор.
Полиция установила, что вор воспользовался ключом, оставленным в замке. Личность злоумышленника установили. Им оказался 53-летний горожанин, проживающий в соседнем доме. Пропавшее имущество нашли у него в квартире.
Пензенец во всем признался. По его словам, ключ в замке он увидел случайно, похищенное хотел продать, но не успел, так как его задержали.
По факту кражи возбудили уголовное дело. Мужчину заключили под домашний арест, сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.
Ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет.
