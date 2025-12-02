23-летняя пензячка забыла ключ в замке квартирной двери и поплатилась

02.12.2025 | 11:17

В Пензе полицейские по горячим следам раскрыли квартирную кражу. Жертвой преступления стала 23-летняя жительница города.

Она отлучилась, а из ее квартиры похитили ноутбук и телевизор.

Полиция установила, что вор воспользовался ключом, оставленным в замке. Личность злоумышленника установили. Им оказался 53-летний горожанин, проживающий в соседнем доме. Пропавшее имущество нашли у него в квартире.

Пензенец во всем признался. По его словам, ключ в замке он увидел случайно, похищенное хотел продать, но не успел, так как его задержали.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Мужчину заключили под домашний арест, сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет.