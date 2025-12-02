Криминал

23-летняя пензячка забыла ключ в замке квартирной двери и поплатилась

Печать
Telegram

В Пензе полицейские по горячим следам раскрыли квартирную кражу. Жертвой преступления стала 23-летняя жительница города.

Она отлучилась, а из ее квартиры похитили ноутбук и телевизор.

Полиция установила, что вор воспользовался ключом, оставленным в замке. Личность злоумышленника установили. Им оказался 53-летний горожанин, проживающий в соседнем доме. Пропавшее имущество нашли у него в квартире.

23-летняя пензячка забыла ключ в замке квартирной двери и поплатилась

Пензенец во всем признался. По его словам, ключ в замке он увидел случайно, похищенное хотел продать, но не успел, так как его задержали.

23-летняя пензячка забыла ключ в замке квартирной двери и поплатилась

По факту кражи возбудили уголовное дело. Мужчину заключили под домашний арест, сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото УМВД
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети