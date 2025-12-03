Пензенец сыграл на синтезаторе и попал в полицию

03.12.2025 | 10:57

48-летнего местного жителя задержали после игры на синтезаторе. В полицию обратилась его 56-летняя бывшая сожительница.

Пара распалась, а через месяц мужчина надумал возобновить отношения. В качестве примирительного подарка он принес спиртное, и 3 дня в квартире горожанки продолжалось застолье.

В некий момент пензячка упрекнула бывшего сожителя в финансовой несостоятельности. Тот обиделся и решил отвлечься игрой на синтезаторе. Хозяйка дома просила его прекратить, но безуспешно.

«В ответ на попытку остановить его он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватил нож и угрожал убийством потерпевшей, после чего бросил нож и продолжил употреблять алкоголь. Женщина смогла обратиться в экстренные службы после того, как злоумышленник уснул», - сообщили в региональном УМВД.

По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.