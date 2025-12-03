Криминал

Пензенец сыграл на синтезаторе и попал в полицию

Печать
Telegram

48-летнего местного жителя задержали после игры на синтезаторе. В полицию обратилась его 56-летняя бывшая сожительница.

Пара распалась, а через месяц мужчина надумал возобновить отношения. В качестве примирительного подарка он принес спиртное, и 3 дня в квартире горожанки продолжалось застолье.

В некий момент пензячка упрекнула бывшего сожителя в финансовой несостоятельности. Тот обиделся и решил отвлечься игрой на синтезаторе. Хозяйка дома просила его прекратить, но безуспешно.

«В ответ на попытку остановить его он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватил нож и угрожал убийством потерпевшей, после чего бросил нож и продолжил употреблять алкоголь. Женщина смогла обратиться в экстренные службы после того, как злоумышленник уснул», - сообщили в региональном УМВД.

По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети