Вере Фейгиной продлили срок пребывания под домашним арестом

Ленинский районный суд Пензы продлил меру пресечения бывшему начальнику городского управления культуры Вере Фейгиной, обвиняемой в получении взятки в крупном размере.
Она останется под домашним арестом до 1 января 2026 года, сообщили в суде.
По данным следствия, чиновница договорилась с предпринимателем, что за 690 000 рублей обеспечит ему и аффилированным с ним лицам преимущества при заключении договоров в рамках одного из проектов.
8 августа Вера Фейгина получила от предпринимателя 250 000 рублей. После этого в дело вступили сотрудники ФСБ. Ее и взяткодателя задержали, деньги изъяли.
На следующий день чиновницу по соглашению сторон уволили с должности, которую она занимала 20 лет. По ходатайству следователя Веру Фейгину заключили под стражу до 8 октября. Срок продлевали сначала до 8 ноября, потом - до 8 декабря. 18 ноября экс-чиновнице изменили меру пресечения и перевели под домашний арест на тот же срок.
С 1 октября пост начальника городского управления культуры заняла Анна Нестерова.
Новости по теме
- Пензенский пенсионер оплатил 213 поездок чужой картой
- Пензенца наказали за финансирование общественного движения
- Двоих полицейских будут судить за организацию незаконной миграции
- Житель Спасска отсудил у автосалона 80000 рублей за ненужную услугу
- Гибель семьи в Засечном: суд начал рассматривать дело виновника ДТП
- Суд не изменил приговор «вору в законе» из пензенской колонии
- В Пензе поймали вандала, изрисовавшего вагон поезда
- У россиян забирают автомобили, купленные у обманутых пенсионерок
- Пензенца осудили за вымогательство денег у подростка
- Россиянина наказали за мем с козлоподобным существом
Последние новости
- В Пензе заместителя директора фирмы будут судить за травмы монтажника
- 23-летняя пензячка забыла ключ в замке квартирной двери и поплатилась
- В Нижнеломовском районе выстрелили в женщину, защищавшую сына
- Пензенца наказали за финансирование общественного движения
- Жительнице Лунинского района заплатили за брак с участником СВО
- Пензячка спрятала в ботинках 450000 рублей для мошенников
- В Пензе у нелегальных торговцев изъяли 200 000 пачек сигарет
- Сердобчанин избил жену штыковой лопатой за чтение переписки
- Набросившегося на 17-летнюю пензячку мигранта будут судить
- 38-летний пензенец переводил деньги экстремистской организации
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!