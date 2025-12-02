Криминал

Вере Фейгиной продлили срок пребывания под домашним арестом

Ленинский районный суд Пензы продлил меру пресечения бывшему начальнику городского управления культуры Вере Фейгиной, обвиняемой в получении взятки в крупном размере.

Она останется под домашним арестом до 1 января 2026 года, сообщили в суде.

По данным следствия, чиновница договорилась с предпринимателем, что за 690 000 рублей обеспечит ему и аффилированным с ним лицам преимущества при заключении договоров в рамках одного из проектов.

8 августа Вера Фейгина получила от предпринимателя 250 000 рублей. После этого в дело вступили сотрудники ФСБ. Ее и взяткодателя задержали, деньги изъяли.

На следующий день чиновницу по соглашению сторон уволили с должности, которую она занимала 20 лет. По ходатайству следователя Веру Фейгину заключили под стражу до 8 октября. Срок продлевали сначала до 8 ноября, потом - до 8 декабря. 18 ноября экс-чиновнице изменили меру пресечения и перевели под домашний арест на тот же срок.

С 1 октября пост начальника городского управления культуры заняла Анна Нестерова.

