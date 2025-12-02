Криминал

В Нижнеломовском районе выстрелили в женщину, защищавшую сына

В Нижнеломовском районе 56-летний мужчина захотел расправиться с 59-летней супругой, вставшей на защиту сына. Он достал ружье.

Соседи услышали выстрелы и позвонили в полицию. Правоохранители немедленно прибыли по вызову и задержали злоумышленника.

Выяснилось, что ссора возникла из-за того, что мужчине не нравился образ жизни выросшего сына. В конфликт вмешалась жена и стала защищать молодого человека.

Отец семейства схватил ружье и выстрелил рядом с женщиной, угрожая убить ее. Та испугалась и выбежала из дома.

Однако злоумышленник бросился за женой и выстрелил в нее еще раз.

Оружие и патроны у агрессивного супруга изъяли. В отношении него возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 2 лет, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.

