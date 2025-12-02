В Нижнеломовском районе выстрелили в женщину, защищавшую сына

В Нижнеломовском районе 56-летний мужчина захотел расправиться с 59-летней супругой, вставшей на защиту сына. Он достал ружье.
Соседи услышали выстрелы и позвонили в полицию. Правоохранители немедленно прибыли по вызову и задержали злоумышленника.
Выяснилось, что ссора возникла из-за того, что мужчине не нравился образ жизни выросшего сына. В конфликт вмешалась жена и стала защищать молодого человека.
Отец семейства схватил ружье и выстрелил рядом с женщиной, угрожая убить ее. Та испугалась и выбежала из дома.
Однако злоумышленник бросился за женой и выстрелил в нее еще раз.
Оружие и патроны у агрессивного супруга изъяли. В отношении него возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 2 лет, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.
Новости по теме
- 23-летняя пензячка забыла ключ в замке квартирной двери и поплатилась
- Пензячка спрятала в ботинках 450000 рублей для мошенников
- Сердобчанин избил жену штыковой лопатой за чтение переписки
- У жителя Белинского района забрали более 1 300 пачек сигарет
- Двоих полицейских будут судить за организацию незаконной миграции
- Пензячку подозревают в помощи аферистам, обманувшим пенсионерку
- Пензенцу грозит до 10 лет тюрьмы за сорванное рядом с городом растение
- Приложение на телефоне помогло мошеннику притвориться женщиной
- Пензенский мститель обокрал склад с крышками для консервации
- История Пензы: Кабинеты полицейских размещались над пивнушкой
Последние новости
- Вере Фейгиной продлили срок пребывания под домашним арестом
- В Пензе заместителя директора фирмы будут судить за травмы монтажника
- 23-летняя пензячка забыла ключ в замке квартирной двери и поплатилась
- Пензенца наказали за финансирование общественного движения
- Жительнице Лунинского района заплатили за брак с участником СВО
- Пензячка спрятала в ботинках 450000 рублей для мошенников
- В Пензе у нелегальных торговцев изъяли 200 000 пачек сигарет
- Сердобчанин избил жену штыковой лопатой за чтение переписки
- Набросившегося на 17-летнюю пензячку мигранта будут судить
- 38-летний пензенец переводил деньги экстремистской организации
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!