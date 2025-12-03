В Пензе 5 человек осуждены за незаконные денежные операции

Пятеро жителей Пензы, 40, 39 (двое), 36 и 34 лет, получили условные сроки за незаконную банковскую деятельность - переводы и обналичивание денег.
Дело передали в суд в ноябре 2024 года. Следствие установило, что старший из соучастников в феврале 2021-го создал преступную группу (ОПГ) с целью получения нелегального дохода.
Лицензии на банковскую деятельность у партнеров не было. Тем не менее с мая 2021 года по июль 2022-го они открыли как минимум 61 «техническую» фирму на подставных лиц и через их счета перенаправляли финансовые потоки.
«Преступная деятельность осужденных строилась на установлении неформальных договорных отношений с юридическими лицами, нуждающимися в получении в наличной форме и исключении из-под государственного контроля и налогообложения принадлежащих им безналичных денежных средств», - сообщили в Первомайском районном суде.
При этом формальные руководители компаний, от имени которых открывались счета, не подозревали о своем участии в криминальной схеме. Они передавали подсудимым электронные ключи доступа, благодаря чему те могли управлять движением средств.
В итоге пензенцы с февраля 2021-го по сентябрь 2022-го «отмыли» через свои фирмы 362 743 743 рубля 92 копейки. Их собственный доход сложился из 6%-й комиссии, взимаемой с каждой операции (всего – 21 764 624 рубля 64 копейки).
Осужденные признали свою вину не полностью, в содеянном раскаялись. При назначении наказания суд учел наличие смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих и частичную компенсацию нанесенного ущерба.
«Приняв во внимание все обстоятельства, суд назначил фигурантам дела наказание в виде лишения свободы от 3 лет и 6 месяцев до 5 лет условно с испытательными сроками, а также обязал возместить причиненный ущерб солидарно в доход Российской Федерации размере 16 572 624 рублей 64 копеек», - заключили в суде.
