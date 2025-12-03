В Пензе сотрудника ОАО «РЖД» осудили за взятки

В Пензе вынесли приговор заместителю начальника транспортного обслуживания филиала ОАО «РЖД». Мужчину признали виновным в получении взяток.
В 2024-2025 годах 3 представителя коммерческих организаций передали ему деньги через посредника. Вознаграждение полагалось за аттестацию работников, осуществляющих размещение и крепление грузов в железнодорожном составе, без фактической проверки знания ими нормативно-правовых документов.
Замначальника дал указание секретарю аттестационной комиссии, не подозревавшему о происходившем, изготовить протоколы с недостоверными сведениями об успешном прохождении процедуры этими специалистами.
После этого коммерсанты перевели деньги посреднику. Часть суммы тот оставил себе, а остальное перечислил подсудимому.
Всего мужчина получил 30 000 рублей от одного взяткодателя и по 20 000 рублей от двух других.
При вынесении приговора учли наличие у подсудимого двоих малолетних детей, а также его раскаяние в содеянном и помощь в расследовании преступлений.
Мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 600 000 рублей. Его на 3 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в структурных подразделениях ОАО «РЖД».
70 000 рублей взяток взыскали в пользу государства.
Пока приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Пензы.
