В Пензе сотрудника ОАО «РЖД» осудили за взятки

03.12.2025 | 11:15

В Пензе вынесли приговор заместителю начальника транспортного обслуживания филиала ОАО «РЖД». Мужчину признали виновным в получении взяток.

В 2024-2025 годах 3 представителя коммерческих организаций передали ему деньги через посредника. Вознаграждение полагалось за аттестацию работников, осуществляющих размещение и крепление грузов в железнодорожном составе, без фактической проверки знания ими нормативно-правовых документов.

Замначальника дал указание секретарю аттестационной комиссии, не подозревавшему о происходившем, изготовить протоколы с недостоверными сведениями об успешном прохождении процедуры этими специалистами.

После этого коммерсанты перевели деньги посреднику. Часть суммы тот оставил себе, а остальное перечислил подсудимому.

Всего мужчина получил 30 000 рублей от одного взяткодателя и по 20 000 рублей от двух других.

При вынесении приговора учли наличие у подсудимого двоих малолетних детей, а также его раскаяние в содеянном и помощь в расследовании преступлений.

Мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 600 000 рублей. Его на 3 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в структурных подразделениях ОАО «РЖД».

70 000 рублей взяток взыскали в пользу государства.

Пока приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Пензы.