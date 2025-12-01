Жительнице Лунинского района заплатили за брак с участником СВО

В Лунинском районе 32-летнего мужчину и 33-летнюю женщину будут судить за кражу денег у участника спецоперации. Чтобы получить доступ к счету бойца, его уговорили на фиктивный брак.
В июле обвиняемый узнал, что 58-летний житель Сердобского района решил заключить контракт с Министерством обороны РФ, и убедил его оформить фиктивный брак с ранее незнакомой женщиной - жительницей Лунинского района. Та за участие в схеме получила 70 000 рублей.
Брак был зарегистрирован за несколько дней до отбытия мужчины в воинскую часть. «Жена» забрала его банковскую карту и передала сообщнику. Когда поступили предусмотренные законом выплаты, тот снял деньги со счета и потратил.
«Спустя почти месяц после заключения брака военнослужащий погиб при выполнении задач СВО. В результате преступных действий обвиняемых потерпевшему был причинен материальный ущерб на сумму более 830 тысяч рублей», - рассказали в Пензенской областной прокуратуре.
Злоумышленники признали вину. Уголовное дело направлено в суд.
Ранее брак между обвиняемой и военнослужащим был признан фиктивным и расторгнут. «Пресечено незаконное получение фиктивной супругой более 13 млн рублей в связи с гибелью военнослужащего. Восстановлено право четверых сыновей погибшего участника СВО на получение выплат», - уточнили в прокуратуре.
