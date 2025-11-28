Криминал

Набросившегося на 17-летнюю пензячку мигранта будут судить

Печать
Telegram

В Пензе перед судом предстанет 39-летний иностранец, который набросился на 17-летнюю горожанку и потащил ее в кусты.

Это случилось днем 19 июля на улице Тепличной. Девочка возвращалась с экзамена, когда ее вдруг схватил нетрезвый мужчина и удерживал, применяя насилие.

У юной горожанки получилось вырваться, но иностранец начал ее преследовать. От своих замыслов он отказался только после того, как увидел мать пострадавшей, которая вышла встречать дочь.

«Благодаря слаженной работе следователей и оперативных сотрудников УМВД региона личность мужчины, причастного к совершению преступления сексуального характера, была установлена», - сообщили в региональном СУ СКР.

Мужчину обвинили в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Его заключили под стражу.

Сейчас расследование уголовного дела завершено. Материалы передали в суд.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети