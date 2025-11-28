Набросившегося на 17-летнюю пензячку мигранта будут судить

28.11.2025 | 14:10

В Пензе перед судом предстанет 39-летний иностранец, который набросился на 17-летнюю горожанку и потащил ее в кусты.

Это случилось днем 19 июля на улице Тепличной. Девочка возвращалась с экзамена, когда ее вдруг схватил нетрезвый мужчина и удерживал, применяя насилие.

У юной горожанки получилось вырваться, но иностранец начал ее преследовать. От своих замыслов он отказался только после того, как увидел мать пострадавшей, которая вышла встречать дочь.

«Благодаря слаженной работе следователей и оперативных сотрудников УМВД региона личность мужчины, причастного к совершению преступления сексуального характера, была установлена», - сообщили в региональном СУ СКР.

Мужчину обвинили в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Его заключили под стражу.

Сейчас расследование уголовного дела завершено. Материалы передали в суд.