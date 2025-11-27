Пензячку подозревают в помощи аферистам, обманувшим пенсионерку

28-летнюю жительницу Пензы подозревают в участии в мошеннической схеме. Жертвой злоумышленников стала 82-летняя пенсионерка из села Грабово Бессоновского района.
Пожилой женщине позвонили с незнакомого номера. В трубке она услышала женский голос и подумала, что с ней говорит внучка.
Позвонившая сообщила, что стала виновницей ДТП и ей срочно нужны деньги для решения проблем. Пенсионерка поверила и последовала указаниям: завернула 220 000 рублей в полотенце и передала незнакомому мужчине. После сельчанка набрала номер родственников и поняла, что стала жертвой обмана.
Полицейские начали расследование и установили, что деньги пенсионерки забрал таксист, который получил заказ дистанционно и не подозревал о своей роли курьера в мошеннической схеме. Вскоре удалось выйти на след одной из участниц аферы. Ей оказалась пензячка.
Женщина во всем призналась. По ее словам, полученные деньги она перевела неизвестным, с которыми общалась по телефону. Себе пензячка оставила только небольшой процент.
«Фигурантке грозит до 5 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
Новости по теме
- Пензенцу грозит до 10 лет тюрьмы за сорванное рядом с городом растение
- Приложение на телефоне помогло мошеннику притвориться женщиной
- Россиян предупредили об опасности новогодних открыток в мессенджерах
- Пензенцам начали поступать звонки от мошенников из «мэрии»
- Пензенский мститель обокрал склад с крышками для консервации
- Родственников бойцов обманывают под видом поиска пропавших
- История Пензы: Кабинеты полицейских размещались над пивнушкой
- МВД: Мошенники подстраиваются под возраст потенциальных жертв
- Выдуманная дочь обошлась российскому моряку почти в миллион рублей
- У россиян забирают автомобили, купленные у обманутых пенсионерок
Последние новости
- Поджог сотовых вышек подростками в Пензе: расследование завершено
- Суд не изменил приговор «вору в законе» из пензенской колонии
- Молодого бессоновца отправили в колонию за ограбление пензячки
- У зареченского подростка изъяли крупную партию наркотика
- Пензенцу грозит до 10 лет тюрьмы за сорванное рядом с городом растение
- Приложение на телефоне помогло мошеннику притвориться женщиной
- Пензенский мститель обокрал склад с крышками для консервации
- ДТП на ул. Белинского в Кузнецке: на водителя завели уголовное дело
- Пензенца осудили за вымогательство денег у подростка
- Сердобчане поговорили с мошенником по видеосвязи и потеряли 1 млн руб.
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!