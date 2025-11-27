Пензячку подозревают в помощи аферистам, обманувшим пенсионерку

27.11.2025 | 09:45

28-летнюю жительницу Пензы подозревают в участии в мошеннической схеме. Жертвой злоумышленников стала 82-летняя пенсионерка из села Грабово Бессоновского района.

Пожилой женщине позвонили с незнакомого номера. В трубке она услышала женский голос и подумала, что с ней говорит внучка.

Позвонившая сообщила, что стала виновницей ДТП и ей срочно нужны деньги для решения проблем. Пенсионерка поверила и последовала указаниям: завернула 220 000 рублей в полотенце и передала незнакомому мужчине. После сельчанка набрала номер родственников и поняла, что стала жертвой обмана.

Полицейские начали расследование и установили, что деньги пенсионерки забрал таксист, который получил заказ дистанционно и не подозревал о своей роли курьера в мошеннической схеме. Вскоре удалось выйти на след одной из участниц аферы. Ей оказалась пензячка.

Женщина во всем призналась. По ее словам, полученные деньги она перевела неизвестным, с которыми общалась по телефону. Себе пензячка оставила только небольшой процент.

«Фигурантке грозит до 5 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.