Сердобчанин избил жену штыковой лопатой за чтение переписки

27-летний житель Сердобского района избил 25-летнюю жену штыковой лопатой, когда та заподозрила его в измене.

Пострадавшая нашла в телефоне супруга переписку с другой женщиной и потребовала объяснений. Начался конфликт, подозреваемый схватил лопату и нанес ею жене несколько ударов. В приступе гнева он угрожал лишить ее жизни.

В итоге сердобчанин стал фигурантом 2 уголовных дел - за умышленное причинение легкого вреда здоровью и угрозу убийством.

Он признал вину и выразил раскаяние в содеянном, сообщили в областном УМВД России.

Ранее 44-летняя кузнечанка увидела, что ее сожитель распивает алкоголь в компании 33-летней соседки, и ударила ее ножом в ногу. Женщине грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

