Сердобчанин избил жену штыковой лопатой за чтение переписки

27-летний житель Сердобского района избил 25-летнюю жену штыковой лопатой, когда та заподозрила его в измене.
Пострадавшая нашла в телефоне супруга переписку с другой женщиной и потребовала объяснений. Начался конфликт, подозреваемый схватил лопату и нанес ею жене несколько ударов. В приступе гнева он угрожал лишить ее жизни.
В итоге сердобчанин стал фигурантом 2 уголовных дел - за умышленное причинение легкого вреда здоровью и угрозу убийством.
Он признал вину и выразил раскаяние в содеянном, сообщили в областном УМВД России.
Ранее 44-летняя кузнечанка увидела, что ее сожитель распивает алкоголь в компании 33-летней соседки, и ударила ее ножом в ногу. Женщине грозит лишение свободы на срок до 5 лет.
Новости по теме
- У жителя Белинского района забрали более 1 300 пачек сигарет
- Двоих полицейских будут судить за организацию незаконной миграции
- Пензячку подозревают в помощи аферистам, обманувшим пенсионерку
- Пензенцу грозит до 10 лет тюрьмы за сорванное рядом с городом растение
- Приложение на телефоне помогло мошеннику притвориться женщиной
- Пензенский мститель обокрал склад с крышками для консервации
- Родственников бойцов обманывают под видом поиска пропавших
- История Пензы: Кабинеты полицейских размещались над пивнушкой
- МВД: Мошенники подстраиваются под возраст потенциальных жертв
- Сердобчане поговорили с мошенником по видеосвязи и потеряли 1 млн руб.
Последние новости
- Набросившегося на 17-летнюю пензячку мигранта будут судить
- 38-летний пензенец переводил деньги экстремистской организации
- У жителя Белинского района забрали более 1 300 пачек сигарет
- Двоих полицейских будут судить за организацию незаконной миграции
- Столкновение грузовика и автобуса №134: возбуждено уголовное дело
- Поджог сотовых вышек подростками в Пензе: расследование завершено
- Пензячку подозревают в помощи аферистам, обманувшим пенсионерку
- Суд не изменил приговор «вору в законе» из пензенской колонии
- Молодого бессоновца отправили в колонию за ограбление пензячки
- У зареченского подростка изъяли крупную партию наркотика
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!