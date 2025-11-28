У жителя Белинского района забрали более 1 300 пачек сигарет

У 48-летнего жителя Белинского района изъяли свыше 1 300 пачек сигарет. Он хранил их в своем автомобиле.
Табачная продукция была немаркирована. Мужчина пытался сбыть ее на местном рынке.
Полицейские установили, что безакцизные сигареты «бизнесмен» приобрел в Пензе. Впоследствии он намеревался продавать товар в разных районах региона.
По факту приобретения, перевозки, хранения и реализации немаркированных табачных изделий возбудили уголовное дело.
«В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.
Ранее стало известно, что в Пензе у предпринимателя нашли немаркированные сигареты на сумму более 2 млн рублей (свыше 17 000 пачек). Он купил их в интернете и собирался продавать в областном центре.
