Криминал

У жителя Белинского района забрали более 1 300 пачек сигарет

У 48-летнего жителя Белинского района изъяли свыше 1 300 пачек сигарет. Он хранил их в своем автомобиле.

Табачная продукция была немаркирована. Мужчина пытался сбыть ее на местном рынке.

Полицейские установили, что безакцизные сигареты «бизнесмен» приобрел в Пензе. Впоследствии он намеревался продавать товар в разных районах региона.

По факту приобретения, перевозки, хранения и реализации немаркированных табачных изделий возбудили уголовное дело.

«В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.

Ранее стало известно, что в Пензе у предпринимателя нашли немаркированные сигареты на сумму более 2 млн рублей (свыше 17 000 пачек). Он купил их в интернете и собирался продавать в областном центре.

