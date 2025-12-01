Пензячка спрятала в ботинках 450000 рублей для мошенников

01.12.2025 | 10:46

69-летняя пензячка во второй раз попалась на уловку мошенников и едва не отправила им деньги в ботинках.

Горожанке позвонила неизвестная женщина, представившаяся работницей банка и убедившая пенсионерку обналичить и «задекларировать» накопления, чтобы защитить их.

На следующий день пензячка по инструкции злоумышленницы сняла в банке около 450 000 рублей, положила их в ботинки, завернула все в бумагу и поехала на такси в офис транспортной компании, чтобы отправить посылку.

Но при входе в здание женщину уже ждали оперативники, которым заблаговременно поступил сигнал о пенсионерке в опасности. Полицейские застали ее в состоянии сильного нервного возбуждения.

«После длительных уговоров сотрудники уголовного розыска убедили гражданку отложить передачу средств и проехать с ними в отдел полиции», - сообщили в региональном УМВД РФ.

Как выяснилось, женщина уже оказывалась в аналогичной ситуации: летом этого года она передала мошенникам 300 000 рублей.

«Полицейские провели разъяснительную беседу, подробно рассказав об используемых злоумышленниками мошеннических схемах и способах защиты от них. Родственники пенсионерки, в свою очередь, поблагодарили сотрудников полиции за своевременное реагирование и оказанную помощь», - добавили в УМВД.