Пензячка спрятала в ботинках 450000 рублей для мошенников

69-летняя пензячка во второй раз попалась на уловку мошенников и едва не отправила им деньги в ботинках.
Горожанке позвонила неизвестная женщина, представившаяся работницей банка и убедившая пенсионерку обналичить и «задекларировать» накопления, чтобы защитить их.
На следующий день пензячка по инструкции злоумышленницы сняла в банке около 450 000 рублей, положила их в ботинки, завернула все в бумагу и поехала на такси в офис транспортной компании, чтобы отправить посылку.
Но при входе в здание женщину уже ждали оперативники, которым заблаговременно поступил сигнал о пенсионерке в опасности. Полицейские застали ее в состоянии сильного нервного возбуждения.
«После длительных уговоров сотрудники уголовного розыска убедили гражданку отложить передачу средств и проехать с ними в отдел полиции», - сообщили в региональном УМВД РФ.
Как выяснилось, женщина уже оказывалась в аналогичной ситуации: летом этого года она передала мошенникам 300 000 рублей.
«Полицейские провели разъяснительную беседу, подробно рассказав об используемых злоумышленниками мошеннических схемах и способах защиты от них. Родственники пенсионерки, в свою очередь, поблагодарили сотрудников полиции за своевременное реагирование и оказанную помощь», - добавили в УМВД.
