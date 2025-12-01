Криминал

В Пензе у нелегальных торговцев изъяли 200 000 пачек сигарет

Сотрудники УФСБ России по Пензенской области задержали 3 жителей региона, организовавших нелегальную торговлю табачными изделиями.

«Установлено, что злоумышленники, действуя единым преступным умыслом, организовали канал доставки в Пензенскую область крупных партий контрафактной продукции с целью ее дальнейшей реализации», - сообщили в ведомстве.

У нелегальных продавцов изъяли больше 200 000 пачек немаркированной продукции на сумму 25 000 000 рублей.

В областном УМВД России возбудили уголовное дело. Санкция статьи предполагает лишение свободы на 3 года или штраф в размере 500 000 рублей.

Настолько крупные партии табачного контрафакта попадают в поле зрения правоохранительных органов в регионе нечасто. Одна из самых значительных за последние 10 месяцев состояла из 17 000 пачек сигарет на сумму свыше 2 000 000 рублей.

