Криминал

Двоих полицейских будут судить за организацию незаконной миграции

Печать
Telegram

В Пензе завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя управления по вопросам миграции и бывшего начальника отдела иммиграционного контроля регионального УМВД РФ. Их обвиняют в получении взяток и организации незаконной миграции с использованием служебного положения.

Установлено, что с июня 2023 по апрель 2025 года мужчины покровительствовали индивидуальному предпринимателю, который незаконно привлекал к труду иностранцев. Его заблаговременно предупреждали о предстоящих проверках на стройплощадках.

За это должностные лица получали от бизнесмена взятки в виде строительных материалов и услуг по ремонту недвижимости - дачного дома и квартиры.

«Кроме того, обвиняемые, действуя в интересах предпринимателя, организовали незаконное пребывание в Российской Федерации ряда иностранных граждан», - уточнили в областной прокуратуре.

Когда афера раскрылась, обоих полицейских отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Сейчас уголовное дело направлено на рассмотрение в Октябрьский районный суд.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети