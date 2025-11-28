Двоих полицейских будут судить за организацию незаконной миграции

В Пензе завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя управления по вопросам миграции и бывшего начальника отдела иммиграционного контроля регионального УМВД РФ. Их обвиняют в получении взяток и организации незаконной миграции с использованием служебного положения.
Установлено, что с июня 2023 по апрель 2025 года мужчины покровительствовали индивидуальному предпринимателю, который незаконно привлекал к труду иностранцев. Его заблаговременно предупреждали о предстоящих проверках на стройплощадках.
За это должностные лица получали от бизнесмена взятки в виде строительных материалов и услуг по ремонту недвижимости - дачного дома и квартиры.
«Кроме того, обвиняемые, действуя в интересах предпринимателя, организовали незаконное пребывание в Российской Федерации ряда иностранных граждан», - уточнили в областной прокуратуре.
Когда афера раскрылась, обоих полицейских отстранили от исполнения служебных обязанностей.
Сейчас уголовное дело направлено на рассмотрение в Октябрьский районный суд.
