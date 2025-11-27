Поджог сотовых вышек подростками в Пензе: расследование завершено

27.11.2025 | 10:20

В Пензе двух подростков, поджегших вышки сотовой связи, будут судить за теракт и отмывание денег. Расследование возбужденного в отношении них уголовного дела завершено.

По данным следствия, в 2024 году юноши, которым в тот момент было 15 и 16 лет, решили заработать денег преступным путем - на повреждении оборудования критической информационной инфраструктуры.

Они связались в интернете с представителями иностранной спецслужбы и передали им координаты расположения трех вышек сотовой связи в Пензе, которые затем, в период с 25 октября по 8 ноября, подожгли по указанию заказчиков. Операторам был нанесен ущерб на сумму более 545 000 рублей, сообщили в региональном СУ СКР.

За это подростки получили вознаграждение в виде криптовалюты, эквивалент которой в рублях составил 12 498, уточнили в областной прокуратуре.

Впоследствии один из злоумышленников продавал криптовалюту в мессенджере, тем самым легализуя ее.

Вскоре подростков нашли и задержали сотрудники УФСБ России по Пензенской области. Во время следствия несовершеннолетние находились под домашним арестом.

Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.

С 25 ноября 2025 года в Пензенской области указом губернатора запрещено продавать несовершеннолетним горюче-смазочные материалы, в том числе бензин, керосин, мазут, автол и другие ГСМ, используемые в качестве топлива.