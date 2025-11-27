Поджог сотовых вышек подростками в Пензе: расследование завершено

В Пензе двух подростков, поджегших вышки сотовой связи, будут судить за теракт и отмывание денег. Расследование возбужденного в отношении них уголовного дела завершено.
По данным следствия, в 2024 году юноши, которым в тот момент было 15 и 16 лет, решили заработать денег преступным путем - на повреждении оборудования критической информационной инфраструктуры.
Они связались в интернете с представителями иностранной спецслужбы и передали им координаты расположения трех вышек сотовой связи в Пензе, которые затем, в период с 25 октября по 8 ноября, подожгли по указанию заказчиков. Операторам был нанесен ущерб на сумму более 545 000 рублей, сообщили в региональном СУ СКР.
За это подростки получили вознаграждение в виде криптовалюты, эквивалент которой в рублях составил 12 498, уточнили в областной прокуратуре.
Впоследствии один из злоумышленников продавал криптовалюту в мессенджере, тем самым легализуя ее.
Вскоре подростков нашли и задержали сотрудники УФСБ России по Пензенской области. Во время следствия несовершеннолетние находились под домашним арестом.
Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.
С 25 ноября 2025 года в Пензенской области указом губернатора запрещено продавать несовершеннолетним горюче-смазочные материалы, в том числе бензин, керосин, мазут, автол и другие ГСМ, используемые в качестве топлива.
Новости по теме
- Российская школьница подозревается в расправе над матерью
- У зареченского подростка изъяли крупную партию наркотика
- В Пензенской области запретили продавать подросткам топливо
- Покатался на ВАЗе: 15-летнего пензенца подозревают в угоне
- Поджигателя вышки в Нижнеломовском районе признали невменяемым
- Подросток отдал больше миллиона рублей мошенникам ради спасения мамы от «тюрьмы»
- Выявлен неожиданный фактор ускорения биологического старения
- 16-летняя девушка пыталась сбыть наркотик на станции Арбеково
- Названо количество мигрантов в Пензенской области
- В рекламе энергетиков должны будут предупреждать об их вреде
Последние новости
- Пензячку подозревают в помощи аферистам, обманувшим пенсионерку
- Суд не изменил приговор «вору в законе» из пензенской колонии
- Молодого бессоновца отправили в колонию за ограбление пензячки
- У зареченского подростка изъяли крупную партию наркотика
- Пензенцу грозит до 10 лет тюрьмы за сорванное рядом с городом растение
- Приложение на телефоне помогло мошеннику притвориться женщиной
- Пензенский мститель обокрал склад с крышками для консервации
- ДТП на ул. Белинского в Кузнецке: на водителя завели уголовное дело
- Пензенца осудили за вымогательство денег у подростка
- Сердобчане поговорили с мошенником по видеосвязи и потеряли 1 млн руб.
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!