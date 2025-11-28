Зареченке отказали в пособии на грудного ребенка из-за одной мелочи

28.11.2025 | 15:39

Жительница Заречного обратилась в прокуратуру с жалобой на отказ в назначении пособия на двухмесячного ребенка.

Надзорное ведомство провело проверку и обнаружило, что горожанку лишили выплаты потому, что она не представила в уполномоченный орган копию решения суда с записью об определении своего с ребенком места жительства после расторжения брака.

«Прокурор обратился в суд с иском о признании отказа незаконным и возложении обязанности по назначению пособия с момента обращения», - сообщили в областной прокуратуре.

Требование удовлетворили. Сейчас решение суда исполнено.

Ранее женщина из Украины, проживающая в пункте временного размещения для эвакуированных граждан в Пензенской области, добилась назначения пособия на ребенка. Она несколько раз подавала заявление, но получала отказ. Причина заключалась в отсутствии у нее свидетельства о разводе с супругом, получить которое в России женщина не могла.