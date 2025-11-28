Зареченке отказали в пособии на грудного ребенка из-за одной мелочи

Жительница Заречного обратилась в прокуратуру с жалобой на отказ в назначении пособия на двухмесячного ребенка.
Надзорное ведомство провело проверку и обнаружило, что горожанку лишили выплаты потому, что она не представила в уполномоченный орган копию решения суда с записью об определении своего с ребенком места жительства после расторжения брака.
«Прокурор обратился в суд с иском о признании отказа незаконным и возложении обязанности по назначению пособия с момента обращения», - сообщили в областной прокуратуре.
Требование удовлетворили. Сейчас решение суда исполнено.
Ранее женщина из Украины, проживающая в пункте временного размещения для эвакуированных граждан в Пензенской области, добилась назначения пособия на ребенка. Она несколько раз подавала заявление, но получала отказ. Причина заключалась в отсутствии у нее свидетельства о разводе с супругом, получить которое в России женщина не могла.
Новости по теме
- Набросившегося на 17-летнюю пензячку мигранта будут судить
- Пропавшего в российском регионе школьника нашли дома под диваном
- Детское питание: на производстве в Пензе острая нехватка кадров
- В Пензе ввели новую меру поддержки семей участников СВО
- С начала года 268 многодетных пензячек вышли на пенсию досрочно
- В Пензенской области ввели квоты приема особенных детей в лагеря
- 21 жительнице региона вручили медали «Материнская доблесть»
- Стали известны детали аварии под Москвой с выпавшей на ходу из авто годовалой девочкой
- Молодого бессоновца отправили в колонию за ограбление пензячки
- Второй корпус детсада № 109 на Попова открылся после ремонта
Последние новости
- В Пензе спасли мужчину, едва не погибшего от сальмонеллеза
- Для лосей в Заречном установят шесть кормушек
- Житель Спасска отсудил у автосалона 80000 рублей за ненужную услугу
- В Пензе поймали вандала, изрисовавшего вагон поезда
- Пензенец более 10 раз не смог сдать на права и купил подделку
- Житель Спасского района посчитал, что его незаконно призвали в армию
- Разводил рыб: пойманный с сетями на пруду пензенец нашел оправдание
- Объезд Спасска: одну дорогу разбили в процессе строительства другой
- На ул. Кулакова легковая машина застыла на краю провала
- В Колышлейском районе ребенка-инвалида не хотели брать в детсад
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!