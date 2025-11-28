Из жизни

Зареченке отказали в пособии на грудного ребенка из-за одной мелочи

Печать
Telegram

Жительница Заречного обратилась в прокуратуру с жалобой на отказ в назначении пособия на двухмесячного ребенка.

Надзорное ведомство провело проверку и обнаружило, что горожанку лишили выплаты потому, что она не представила в уполномоченный орган копию решения суда с записью об определении своего с ребенком места жительства после расторжения брака.

«Прокурор обратился в суд с иском о признании отказа незаконным и возложении обязанности по назначению пособия с момента обращения», - сообщили в областной прокуратуре.

Требование удовлетворили. Сейчас решение суда исполнено.

Ранее женщина из Украины, проживающая в пункте временного размещения для эвакуированных граждан в Пензенской области, добилась назначения пособия на ребенка. Она несколько раз подавала заявление, но получала отказ. Причина заключалась в отсутствии у нее свидетельства о разводе с супругом, получить которое в России женщина не могла.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото pxhere.com
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети