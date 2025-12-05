Криминал

Обыски в мэрии: стали известны подробности дела о мошенничестве

В региональном следственном управлении прокомментировали обыски в администрации Пензы. Они проводились в рамках уголовного дела о мошенничестве с земельным участком.

По данным следствия, в июле 2025 года директор общества с ограниченной ответственностью представил в мэрию недостоверные сведения и незаконно получил право собственности на участок по заниженной стоимости. Ущерб, причиненный городу, превысил 16 млн рублей.

«Руководитель организации и его представитель задержаны, им предъявлено обвинение в совершении мошенничества группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Оба фигуранта содержатся под домашним арестом», - сообщили в областном СУ СКР.

В администрации города правоохранители искали документацию, имеющую значение для следствия. Необходимое изъяли.

«Проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления», - добавили в СКР.

