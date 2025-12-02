Приставы убедили медиков выдать сенсоры ребенку с диабетом

В Пензенской области судебные приставы добились обеспечения 10-летней девочки жизненно важными медизделиями.
Суд предписал медико-санитарной части своевременно выписывать ребенку рецепты на получение компонентов для инсулиновой помпы. А региональный минздрав должен обеспечивать пациентку специальным сервисным набором. Комплект (в том числе сенсоры и адаптеры) необходим для постоянного контроля уровня сахара в крови и введения инсулина.
Однако в медучреждении никаких мер, вопреки постановлению суда, не приняли.
«Наш сотрудник разъяснил главному врачу, что злостное уклонение от исполнения требований закона может привести к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ», - сообщила начальник
спецотделения судебных приставов по Пензенской области ГМУ ФССП России Вера Артемова.
В итоге девочка в полном объеме получила нужные изделия.
Это не первый случай нарушения прав детей-диабетиков в регионе. В частности, в ноябре ребенка в Колышлейском районе приняли в детский сад только после вмешательства прокуратуры.
Взрослые пациенты с диабетом из-за бездействия медучреждений часто не получают необходимые препараты и изделия. По итогам 2024 года надзорному органу пришлось принять участие в судьбе 50 жителей региона. Тем не менее в апреле 2025-го случился новый инцидент.
