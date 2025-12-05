Происшествия

Сбили девочку: ДТП на ул. Генерала Глазунова заинтересовало прокуратуру

Печать
Telegram

В Пензе организовали проверку по факту ДТП на улице Генерала Глазунова, в котором пострадала школьница.

Авария случилась в четверг, 4 декабря, около 18:00, когда уже стемнело. Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По словам очевидцев, ее сбил автомобиль, которым управляла женщина.

Сбили девочку: ДТП на ул. Генерала Глазунова заинтересовало прокуратуру

Судя по кадрам с места ДТП, переход никак не освещается: фонари не горят.

«Прокуратура установит причины и условия произошедшего, проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения», - сообщили в надзорном органе.

Уточняется, что девочке оказали необходимую медицинскую помощь.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото № 2 «Сова Пенза Авто»
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети