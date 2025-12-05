Сбили девочку: ДТП на ул. Генерала Глазунова заинтересовало прокуратуру

05.12.2025 | 11:00

В Пензе организовали проверку по факту ДТП на улице Генерала Глазунова, в котором пострадала школьница.

Авария случилась в четверг, 4 декабря, около 18:00, когда уже стемнело. Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По словам очевидцев, ее сбил автомобиль, которым управляла женщина.

Судя по кадрам с места ДТП, переход никак не освещается: фонари не горят.

«Прокуратура установит причины и условия произошедшего, проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения», - сообщили в надзорном органе.

Уточняется, что девочке оказали необходимую медицинскую помощь.