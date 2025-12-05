Нижнеломовцы подхватили кишечные инфекции из-за некачественной воды

У жителей Нижнего Ломова из-за некачественной воды стали чаще выявлять острые кишечные инфекции. Причинно-следственную связь подтвердила прокурорская проверка.
Число случаев заболевания выросло в октябре этого года. Как выяснилось, ресурс, поставляемый населению МКП «Водоканал», не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.
По материалам проверки возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Руководителю предприятия внесли представление с требованием устранить нарушения и произвести жителям перерасчет платы за ненадлежащее оказание коммунальной услуги.
«Ход и результаты расследования находятся на контроле надзорного ведомства», - сообщили в областной прокуратуре.
