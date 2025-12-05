В Нижнеломовском районе рабочий упал с эстакады

05.12.2025 | 16:58

В Нижнеломовском районе травмировался 54-летний работник. Возбуждено уголовное дело.

Мужчина трудился на сельскохозяйственном предприятии. Во время санитарной обработки оборудования он упал с эстакады высотой более 2 метров.

Полученные травмы квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства ЧП, сообщили в региональном СУ СКР.

Также устанавливается лицо, ответственное за соблюдение требований охраны труда и допустившее их нарушение.