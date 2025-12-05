В Нижнеломовском районе рабочий упал с эстакады

В Нижнеломовском районе травмировался 54-летний работник. Возбуждено уголовное дело.
Мужчина трудился на сельскохозяйственном предприятии. Во время санитарной обработки оборудования он упал с эстакады высотой более 2 метров.
Полученные травмы квалифицировали как тяжкий вред здоровью.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства ЧП, сообщили в региональном СУ СКР.
Также устанавливается лицо, ответственное за соблюдение требований охраны труда и допустившее их нарушение.
