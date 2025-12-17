В России появился новый вид социальной пенсии. Соответствующий документ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Нововведение касается несовершеннолетних, появившихся на свет с применением экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) спустя более чем 300 дней после смерти отца, при условии что его отцовство установлено решением суда.
Ранее социальные выплаты таким детям законодательно предусмотрены не были. Даже если отцовство признавалось в судебном порядке, они формально не подпадали под нормы пенсионного законодательства и не имели права на соответствующие выплаты.
Принятый закон вводит отдельную социальную пенсию специально для этой категории несовершеннолетних. По размеру и условиям она будет соответствовать социальной пенсии, которую получают дети с неизвестными родителями.
Базовый размер установлен на уровне 7 689,83 рубля в месяц. Для детей с инвалидностью и инвалидов с детства предусмотрены увеличенные суммы:
- детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы - 21 177,59 рубля ежемесячно;
- инвалидам I группы и инвалидам с детства II группы - 17 648,24 рубля;
- инвалидам III группы - 7 500,53 рубля в месяц.
Положения законопроекта распространяются на правоотношения, возникшие с 11 февраля 2025 года. Это означает, что дети, соответствующие новым условиям, смогут получать выплаты, начиная с этой даты.
