Россиянам хотят облегчить поиск старых друзей и родственников

В Госдуму РФ внесли законопроект, в котором предложили упростить процедуру поиска людей через МВД.
Авторы инициативы хотят усовершенствовать предоставление адресно-справочной информации о россиянах. Сейчас в полиции часто отказывают в этом, так как для процедуры нужно согласие человека на обработку его персональных данных, пишет «Парламентская газета», изучившая текст законопроекта.
Согласно инициативе, люди или организации смогут подавать в территориальные органы МВД заявления, адресованные разыскиваемым гражданам. В них нужно будет указать фамилию, имя, отчество и дату рождения заявителя, его номер телефона и адрес электронной почты, а также причину обращения.
Полиция найдет человека и передаст ему информацию о том, что его разыскивают, по почте. Гражданин сам решит, откликаться ли, устанавливать ли контакт с заявителем.
«Таким образом, законопроект возвращает востребованную социальную функцию поиска, при этом обеспечивает максимальный уровень защиты персональной информации, которую не могли гарантировать, например, столь популярные еще недавно телефонные справочники», - пояснил изданию зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
