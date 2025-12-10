Пензенец представлялся 10-летним мальчиком ради интимной переписки

10.12.2025 | 10:36

В Пензе осудили 40-летнего жителя области, который вступал в интимную переписку с несовершеннолетними.

В декабре 2024 - январе 2025 года мужчина общался в мессенджере с двумя 8-летними девочками из другого региона, представляясь 10-летним мальчиком. Одной из них он посылал материалы порнографического характера, которые находил в интернете.

«Все его сообщения были направлены на удовлетворение своих сексуальных потребностей, на пробуждение у детей несвойственного для малолетнего возраста сексуального интереса», - сообщили в Пензенском областном суде.

Когда злоумышленника вычислили, мужчина признал вину, пояснив, что у него не складывались отношения с женщинами.

При назначении наказания к смягчающим обстоятельствам, помимо активного способствования раскрытию преступлений и раскаяния в содеянном, отнесли наличие когнитивного расстройства психики у пензенца.

В итоге мужчину признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса РФ: совершение иных действий сексуального характера в отношении малолетних и распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних.

Его приговорили к 8 годам колонии строгого режима.

«Несмотря на то что осужденный не занимался педагогической деятельностью, суд в целях предупреждения совершения нового преступления назначил ему дополнительное наказание - лишение права заниматься педагогической, воспитательной и тренерско-преподавательской деятельностью с лицами, не достигшими восемнадцатилетнего возраста, на срок 10 лет», - заключили в Пензенском областном суде.

Кроме того, каждой потерпевшей он должен выплатить по 100 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.