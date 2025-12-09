Мошенник заставил 16-летнего пензенца лишить мать сбережений

09.12.2025 | 08:40

В Пензе 16-летнего подростка обманом заставили перевести на неизвестный счет 610 000 рублей.

На сотовый юноши позвонил незнакомец, представился работником портала «Госуслуги» и сообщил, что произошла утечка персональных данных его матери. Он напугал подростка известием, что злоумышленники пытаются похитить все сбережения семьи. Чтобы спасти деньги, их нужно перевести на «безопасный счет». Юный пензенец поверил.

«Работник госуслуг» попросил подростка взять телефон матери, войти в банковское приложение и перевести накопления. Тот выполнил указания.

Когда мать обнаружила пропажу денег, сын рассказал ей о произошедшем. Женщина обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.