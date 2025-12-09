Криминал

Мошенник заставил 16-летнего пензенца лишить мать сбережений

Печать
Telegram

В Пензе 16-летнего подростка обманом заставили перевести на неизвестный счет 610 000 рублей.

На сотовый юноши позвонил незнакомец, представился работником портала «Госуслуги» и сообщил, что произошла утечка персональных данных его матери. Он напугал подростка известием, что злоумышленники пытаются похитить все сбережения семьи. Чтобы спасти деньги, их нужно перевести на «безопасный счет». Юный пензенец поверил.

«Работник госуслуг» попросил подростка взять телефон матери, войти в банковское приложение и перевести накопления. Тот выполнил указания.

Когда мать обнаружила пропажу денег, сын рассказал ей о произошедшем. Женщина обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети