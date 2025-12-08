Двое пензенцев потеряли 7 млн, доверившись «подборщику» машин

08.12.2025 | 13:14

В Пензе будут судить 45-летнего псевдоподборщика машин, который похитил около 7 миллионов рублей у 2 человек.

Более 2 лет мужчина занимался тем, что предлагал за плату помочь с выбором и покупкой дорогого автомобиля.

Когда клиенты передавали деньги на машину, он устно давал обещание пригнать ее в течение месяца, но не делал этого, ссылаясь на непредвиденные обстоятельства. При этом деньги не возвращал.

Двое обманутых пензенцев, потерявших средства, обратились в полицию.

«Захотел приобрести дорогой автомобиль на сумму более 4 миллионов, обратился к гражданину. Человек мне сказал, что изначально нужен задаток за автомобиль, после этого я передал ему всю сумму. Конкретную информацию по автомобилю (марки, модели, все VIN-коды) мне он не предоставлял, потому что я ему доверял. На протяжении полутора лет были предлоги, что автомобиль неисправен, с документами какие-то проблемы. Через полгода мое доверие иссякло, но оставались надежды. От него никакого материального возмещения я не имел, благодаря сотрудникам полиции мне было возвращено около 800 тысяч рублей», - рассказал один из потерпевших.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело о мошенничестве.

«У обвиняемого изъято 5 автомобилей общей стоимостью более 2,5 миллиона рублей, которые он приобрел в период осуществления преступной деятельности. Также по месту жительства у него изъято более 800 тысяч рублей», - сообщили в областном УМВД РФ.

Расследование уже завершено. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.