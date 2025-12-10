В Городище ветврачу дали условный срок за взятку и подлог

В Городище бывшую заведующую ветеринарной лабораторией районной станции по борьбе с болезнями животных осудили за получение взятки в значительном размере и служебный подлог. 42-летняя женщина почти 6 лет незаконно помогала знакомым предпринимателям.
С ноября 2019-го по июль 2025 года ветврач получала от главы крестьянско-фермерского хозяйства деньги за то, что оперативнее вносила в специальную систему правдивые сведения о погашении сопроводительных документов на купленный им крупный рогатый скот. За скорость женщине заплатили в общей сложности 132 000 рублей.
Кроме того, в июле 2025-го ветврач помогла другому знакомому фермеру, погасив свидетельство на убой партии свиней для беспрепятственной продажи мяса. При этом женщина знала, что официального разрешения на убой у предпринимателя нет.
Когда преступления вскрылись, в отношении врача возбудили уголовное дело. Она признала вину, но от дачи показаний отказалась.
Суд приговорил ее к 2 годам и 10 дням лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Полученные средства конфискованы, сообщили в областном СУ СКР.
Новости по теме
- Никольчанин разрешил знакомому сесть за руль и пожалел
- Бывший начальник кузнецкого МРЭО пойдет под суд за взятки
- В Пензе сотрудника ОАО «РЖД» осудили за взятки
- Вере Фейгиной продлили срок пребывания под домашним арестом
- Двоих полицейских будут судить за организацию незаконной миграции
- Экс-чиновнице Вере Фейгиной изменили меру пресечения
- В Пензе бывшему директору МУП вынесли приговор за взятку в 1,8 млн
- Двух пензенских адвокатов обвинили в мошенничестве на 2,7 млн рублей
- В Пензенской области иностранец попытался подкупить полицейского
- Вере Фейгиной вновь продлили срок пребывания под стражей
Последние новости
- Трое жителей области вырастили коноплю в лесу
- Пензенец представлялся 10-летним мальчиком ради интимной переписки
- Знаток охранной системы: гостя Пензы подозревают в серии краж
- Никольчанин разрешил знакомому сесть за руль и пожалел
- Пьяная сердобчанка из ревности напала с ножом на подругу
- В Пензе предприниматель не признал вину в отравлении юных боксеров
- Житель Кузнецка получил срок за кражу денег с чужой карты
- В районной больнице выписывали поддельные рецепты на прегабалин
- Мошенник заставил 16-летнего пензенца лишить мать сбережений
- Пензенца будут судить за организацию азартных игр в Арбекове
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!