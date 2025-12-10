Криминал

В Городище ветврачу дали условный срок за взятку и подлог

В Городище бывшую заведующую ветеринарной лабораторией районной станции по борьбе с болезнями животных осудили за получение взятки в значительном размере и служебный подлог. 42-летняя женщина почти 6 лет незаконно помогала знакомым предпринимателям.

С ноября 2019-го по июль 2025 года ветврач получала от главы крестьянско-фермерского хозяйства деньги за то, что оперативнее вносила в специальную систему правдивые сведения о погашении сопроводительных документов на купленный им крупный рогатый скот. За скорость женщине заплатили в общей сложности 132 000 рублей.

Кроме того, в июле 2025-го ветврач помогла другому знакомому фермеру, погасив свидетельство на убой партии свиней для беспрепятственной продажи мяса. При этом женщина знала, что официального разрешения на убой у предпринимателя нет.

Когда преступления вскрылись, в отношении врача возбудили уголовное дело. Она признала вину, но от дачи показаний отказалась.

Суд приговорил ее к 2 годам и 10 дням лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Полученные средства конфискованы, сообщили в областном СУ СКР.

Источник — фото областной прокуратуры
