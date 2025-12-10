Знаток охранной системы: гостя Пензы подозревают в серии краж

10.12.2025 | 09:17

В Пензенском районе обокрали несколько торговых павильонов по продаже электронных сигарет. Злоумышленник проникал внутрь, вырезая ножом отверстие в нижней части пластиковой двери.

Он забирал деньги из кассы и товары с прилавков. Общая сумма ущерба превысила 160 000 рублей.

Полиция установила личность злоумышленника. Им оказался 18-летний житель Самарской области.

По словам подозреваемого, он приехал в Пензу, чтобы увидеться со своим знакомым. На преступление пошел, так как полагал: в чужом городе его личность будет сложно установить.

Цель юный самарец выбрал не случайно. Ранее он работал в подобном павильоне, поэтому знал некоторые особенности охранной системы и продукции.

По факту краж возбудили уголовное дело.

«Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.