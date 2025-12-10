Криминал

Знаток охранной системы: гостя Пензы подозревают в серии краж

Печать
Telegram

В Пензенском районе обокрали несколько торговых павильонов по продаже электронных сигарет. Злоумышленник проникал внутрь, вырезая ножом отверстие в нижней части пластиковой двери.

Он забирал деньги из кассы и товары с прилавков. Общая сумма ущерба превысила 160 000 рублей.

Полиция установила личность злоумышленника. Им оказался 18-летний житель Самарской области.

По словам подозреваемого, он приехал в Пензу, чтобы увидеться со своим знакомым. На преступление пошел, так как полагал: в чужом городе его личность будет сложно установить.

Цель юный самарец выбрал не случайно. Ранее он работал в подобном павильоне, поэтому знал некоторые особенности охранной системы и продукции.

По факту краж возбудили уголовное дело.

«Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото, видео УМВД
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети