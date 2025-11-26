Суд не изменил приговор «вору в законе» из пензенской колонии

В Пензе вступил вступил в законную силу приговор 60-летнему уроженцу Грузинской ССР, занявшему высшее положение в преступной иерархии, сообщили в областном суде.
Мужчина получил статус «вор в законе» (непререкаемый авторитет в преступной среде) в 1992 году. Он неоднократно был судим.
С 2017-го мужчина отбывал очередное наказание в колонии № 1 (за похищение человека, разбой и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). Он был осведомлен, что занятие высшего положения в преступной иерархии с 12 апреля 2019 года преследуется в России законом, но от своего статуса не отказался.
В суде уточнили, что осужденный собирал деньги в так называемый воровской общак, распределял сферы влияния в уголовно-преступной среде исправительных учреждений, разрешал спорные ситуации, принимал решения о повышении и понижении чужого криминального статуса и т. д. Требования сотрудников правоохранительных органов он выполнять отказывался.
Вину мужчина не признал. По совокупности приговоров его приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии особого режима.
Защита подавала жалобы, но коллегия по уголовным делам Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции оставила их без удовлетворения.
