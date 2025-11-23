Пензенца осудили за вымогательство денег у подростка

24-летнего жителя Пензы осудили за вымогательство: он требовал деньги у 17-летнего знакомого.
2 апреля осужденный встретился с юношей около торгового центра. Во время разговора он дважды ударил подростка по голове, а затем увел в свою машину.
«Под надуманным предлогом возврата долга за третьих лиц он потребовал, чтобы несовершеннолетний передал ему 35 000 рублей, высказывая при этом угрозы применения к нему насилия», - сообщили в областном управлении СКР.
На следующий день вымогатель снова встретился с подростком и потребовал деньги, однако в итоге не получил ни копейки: его задержали полицейские.
Суд приговорил молодого человека к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
