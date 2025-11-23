Криминал

Пензенца осудили за вымогательство денег у подростка

Печать
Telegram

24-летнего жителя Пензы осудили за вымогательство: он требовал деньги у 17-летнего знакомого.

2 апреля осужденный встретился с юношей около торгового центра. Во время разговора он дважды ударил подростка по голове, а затем увел в свою машину.

«Под надуманным предлогом возврата долга за третьих лиц он потребовал, чтобы несовершеннолетний передал ему 35 000 рублей, высказывая при этом угрозы применения к нему насилия», - сообщили в областном управлении СКР.

﻿

На следующий день вымогатель снова встретился с подростком и потребовал деньги, однако в итоге не получил ни копейки: его задержали полицейские.

Суд приговорил молодого человека к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети