Пензенца осудили за вымогательство денег у подростка

24-летнего жителя Пензы осудили за вымогательство: он требовал деньги у 17-летнего знакомого.

2 апреля осужденный встретился с юношей около торгового центра. Во время разговора он дважды ударил подростка по голове, а затем увел в свою машину.

«Под надуманным предлогом возврата долга за третьих лиц он потребовал, чтобы несовершеннолетний передал ему 35 000 рублей, высказывая при этом угрозы применения к нему насилия», - сообщили в областном управлении СКР.

На следующий день вымогатель снова встретился с подростком и потребовал деньги, однако в итоге не получил ни копейки: его задержали полицейские.

Суд приговорил молодого человека к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.